بسبب الأمطار .. مطالب بفتح تحقيق في مشاريع البنية التحتية بصفرو

ع محياوي- هبة بريس

كشفت الأمطار الغزيرة المتهاطلة منذ يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت بمدينة صفرو هشاشة البنية التحتية للمدينة إذ تسببت الأمطار في ارتفاع نسبة الماء على مستوى عدة شوارع و أحياء بالمدينة، وتجمعت هذه المياه مكونة بحيرات توقفت معها حركة المرور للسيارات في أماكن عدة بعد أن تسربت المياه إلى داخل محركاتها. كما عمد الكثير من الراجلين إلى نزع أحذيتهم والخوض في المياه التي تجاوزت الركب.

وفي تصريح “ لهبة بريس ” أعرب العديد من ساكنة مدينة صفرو عن استيائهم من الواقع المرير الذي يعيد نفسه كلما هطلت الأمطار لساعات قليلة كاشفة عن بنية تحتية هشة، و الجهات المعنية بالأمر في خبر كان لا يهمهم الأمر ؟.

إذ أكد ذات المتحدثون، أنهم بقدر ما يحمدون الله على تهاطل تلك الأمطار فإنهم يوجهون سهام النقد إلى المسؤولين عن تدبير الشأن العام ، الذين لا يقدمون لساكنة مدينة صفرو و أحيائها أية حلول جذرية بإمكانها أن تحد من معاناتهم مع المياه التي تتجمع وتترك بركا مائية متناثرة في كل الأزقة، وتشل حركة الساكنة والتلاميذ بالخصوص الذين يضطرون إلى عبور تلك البرك المائية من أجل الوصول إلى مدارسهم.

وطالب المشتكون المسؤولين بضرورة التعامل بجدية مع هذا المشكل الذي يتجدد كلما تهاطلت على أحيائهم قطرات من الأمطار. كما جدد سكان الأحياء الهامشية التي تقدر بالآلاف نداءهم إلى الجهات المعنية بضرورة التعجيل بمشاريع لإعادة هيكلة أحيائهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0