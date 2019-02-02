برشيد.. إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل العمال

محمد منفلوطي_هبة بريس

أصيب مايقارب 14 عاملا وعاملة بجروف متفاوتة الخطورة في انقلاب حافلة تابعة لإحدى الوحدات الصناعية كانت تقلهم بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات وبرشيد في حادثة وصفت بالخطيرة خلفت ردود أفعال متباينة واستنفارا طبيا وأمنيا غير مسبوق.

وقد وضعت الاطر الطبية والتمريضية بمستشفى برشيد والبيضاء في حالة استنفار قصوى لاستقبال الجرحى والمصابين الذين نقلوا اتباعا لتلقي الاسعافات الاولية، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الفاجعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وكشفت مصادرنا ان المصابين الأربعة عشر نقلوا جميعا صوب مستعجلات المستشفى الاقليمي لمدينة برشيد، إذ تم اجلاء حوالي 11 حالة مصابة بجروح بليغة منهم سبع حالات نسائية صوب مستشفيات البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0