طقس السبت .. جو بارد وتساقطات مطرية قوية

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت 02 فبراير، أن يظل الطقس باردا بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية فوق مناطق الريف والسايس والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والغرب والشاوية.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فوق الأطلس الكبير وباقي السهول الشمالية الغربية والسواحل الوسطى الجنوبية، فضلا عن تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية التي يتعدى علوها 1300 متر.

وستكون الأجواء بباقي الجهات الاخرى قليلة السحب إلى أحيانا غائمة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال مصحوبة بهبات قوية فوق كل من منطقة طنجة واللوكوس والريف والسايس ومرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء بباقي السهول الشمالية والاقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 06 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا وستتراوح ما بين 01 و06 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و13 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الشمالية الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 19 و 24 درجة بكل من وسط وجنوب المملكة.

وسيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية، ومحليا جد قوي الهيجان إلى خطير بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان صباحا

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