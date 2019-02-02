الخارجية الروسية: نحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال الفسخ النهائي لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقالت زاخاروفا خلال برنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا 1”: “في حال قيام الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية، باعتماد رأي بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة، تحتفظ موسكو بحق الرد”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن واشنطن: “لم تقدم حتى الآن أية أدلة على الانتهاك الذي حدث سوى التغريدات الإلكترونية”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق: “غدا ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، التي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كل صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات”.

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