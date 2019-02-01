السلطات بفاس تهدم بنايات عشوائية بمنتجع سياحي

نُشر بتاريخ :  2019-02-01 - 23:01
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ع محياوي – هبة بريس

جندت السلطات المحلية بعمالة مولاي يعقوب، اليوم الجمعة 01 / 02 / 2019 ، رجالاتها وعتادها، لهدم ما تم إنجازه من بنايات عشوائية  خارجة عن الضوابط القانونية بالمنتجع السياحي   Diamant vert.

و استنفرت السلطات الاقليمية بعمالة مولاي يعقوب آلياتها وجرافاتها، اليوم الجمعة، لهدم بنايات عشوائية حديثة بذات المنتجع،  وكذا  العشرات من رجال القوات المساعدة وأعوان السلطة وعناصر من التدخل السريع، ومسؤولون بالسلطة المحلية لمتابعة عملية الهدم والتنسيق من اجل نفس الغرض 

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