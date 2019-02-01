والد تلميذة بطنجة: “بنتي تخطفات..” والأمن يفتح تحقيقا (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-02-01 - 22:40
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

تعرضت تلميذة مساء اليوم الجمعة فاتح فبراير للاختطاف من طرف أشخاص مجهولين بمجمع “الزهور” بمدينة طنجة مباشرة بعد نزولها من حافلة لنقل التلاميذ .
وحسب ماكشف عنه والد الفتاة في تصريح لموقع “هبة بريس” الالكتروني ، فان أشخاصا مجهولين اعترضوا ابنته عشية اليوم الجمعة مباشرة بعد نزولها من الحافلة المحصصة للنقل المدرسي أمام منزلها الكائن بمجمع الزهور قرب ملعب طنجة الكبير ، حيث اقتادها شخص كان يحمل “سلاحا أبيضا” تحت الاكراه نحو السيارة التي كان يتواجد بها أشخاص آخرون .
وأضاف المتحدث أنه بالرغم من محاولة والدة الفتاة “المختطفة” التصدي لسائق السيارة و “انقاذ” ابنتها الا أن محاولتها باءت بالفشل ، ليتمكن أصحاب السيارة السوداء اللون من الفرار بالفتاة الى وجهة مجهولة وفق ماجاء على لسان الأب .
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة بعدما انتقلت الى عين المكان فور تلقيها شكاية من طرف والدة الفتاة “المختطفة” ، حيث تعكف على فك خيوط عملية الاختطاف هاته التي وثقتها كاميرا مثبة باحد المحلات بالمجمع السكني المذكور .

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