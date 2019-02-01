الداودي: سنقوم بتسقيف أسعار المحروقات بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة

هبة بريس ـ الرباط

كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وزارته ستقوم بتسقيف أسعار المحروقات مباشرة بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة

وقال في حديث له اثناء مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بثته الإذاعة الوطنية: “سأقوم بتسقيف الأسعار سواء كان الرد بالإيجاب أو بالسلب، لأن رأي المجلس استشاري وليس إلزامي”.

وأشار الداودي أنه سيجمع اللجنة الوزارية لكي تدرج مادة البترول ضمن لائحة المواد المقننة، مثل الدواء وغيرها”، مشددا على أنه سيقوم ب”تسقيف الأسعار، ولا يمكن لأي شركة بعد ذلك أن تزيد عن السعر الذي سنحدده وإلا ستكون مهددة بأداء غرامة مالية”.

وكان لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، قد اكد أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، مفضلا أن يكون هذا التسقيف في إطار الحوار مع الشركات المعنية”، وأكد أنه في حالة لم يفض هذا الحوار إلى أي نتيجة حينها سيلتجئ إلى تنفيذه.

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