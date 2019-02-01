أنفلونزا “إش 1 إن 1”..مدير مستشفى “ابن رشد” يتحدث لـ “هبة بريس” عن تطورات الوضع

هبة بريس ـ البيضاء

أفاد الدكتور هشام عفيف، مدير المركز الاستشفائي الجامعي “إبن رشد” بالبيضاء في تصريح لهبة بريس أن المستشفى يتعامل بجدية مع حالة حرجة مصابة بفيروس أنفلونزا “إش 1 إن 1”

وقال ذات المسؤول أن المركز استقبل حالات على مدى أيام غير أن الجميع غادر المرفق بعد استفادة الكل من العلاجات الضرورية والتتبع الدقيق

علاقة بالموضوع هذه قائمة التدابير التي ينصح بها للوقاية من الفيروس

عدم ملامسة أو تقبيل المرضى المصابين بأي نوع من فيروسات الإنفلونزا، حتى إن لم يكن فيروس H1N1، والابتعاد عنهم عندما يعطسون نظرا لخطورة رذاذ العطس والسعال الذي يمكنه أن ينتقل لمسافة تزيد عن متر واحد.

الابتعاد عن أي مكان مغلق أو فيه ازدحام شديد أو تهوية سيئة، مثل الأسواق الشعبية والحمامات التقليدية وحافلات النقل العمومي والنقل المزدوج، واستعمال كمامات.

الحرص على التغذية الجيدة والسليمة بالإكثار من الخضر والأطعمة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات، خصوصا فيتامين سي المقاوم لفيروس الإنفلونزا وحساء الخضر الدافئة، والحرص الشديد على شرب الكثير من الماء و عصير الليمون.

الحرص على نظافة الجسم و خصوصا اليدين بغسلهما بشكل مستمر خلال اليوم بالماء والصابون وتعقيمهما عند العطس أو السعال، و تغطية الأنف بالمناديل ووضعها في كيس بلاستيكي ثم التخلص منها في القمامة، والحرص أيضا على تعقيم الهاتف مرات عديدة خلال اليوم.

إذا شعر المريض بأعراض الإنفلونزا يجب عليه تجنب الخروج من المنزل حتى لا تنتشر العدوى بين الناس، وفي حالة ذهابه إلى العمل يجب عليه البقاء بعيدا مسافة متر واحد على الأقل عن زملائه أو أفراد عائلته.

يجب على المريض الذي لم يشعر بتحسن حالته خلال الأربعة أيام الأولى من إصابته أن يتوجه بشكل عاجل إلى الطبيب.

إذا شعر المريض بأن أعراض فيروس الإنفلونزا بدأت تظهر عليه من الأفضل تناول بعض المضادات الحيوية مثل آيبوبروفين والباراسيتامول.

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