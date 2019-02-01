خريبكة : مديرة المستشفى تكشف حقيقة وجود حالة اصابة ب“انفلونزا الخنازير”

هبة بريس ـ خريبكة

قالت مديرة المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بخريبكة كوثر فلاح ان الأخبار المتداولة بوجود حالة اصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير عارية من الصحة

ونفت ذات المسؤولة في تصريح لـ ” هبة بريس ” كل الاخبار الواردة في هذا الصدد مؤكدة ان المستشفى الاقليمي لم يستقبل اي حالة اصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1

وكان وزير الصحة قد أوضح أنه من خلال التحليلات والبيانات المخبرية التي تمت على 541 عينة تم تحليلها إلى حدود 20 يناير الجاري بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة تبين أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي.

لكن فيما يتعلق بالإنفلوانزا (AH1N1) فهناك مواكبة للوضع حيث أرست وزارة الصحة آلية للتواصل من خلال وسائل الإعلام في هذا الشأن والذي لا يعتبر في وضعية استثنائية، وإنما في حالة يقظة بتكثيف التعريف بسبل الوقاية والتدخل عند بروز أي حالة.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية التلقيح والتطعيم قبل بداية كل موسم بالخصوص لدى الأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات.

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