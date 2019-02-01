انتشار “أنفلونزا الخنازير” يجر الدكالي للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

يسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 4 فبراير 2019، حول تسجيل حالات وفيات بفيروس “أنفلونزا الخنازير”، وعن الإجراءات الوقائية والتحسيسية والاستعجالية التي قامت بها لمواجهة هذا الفيروس وحماية سلامة وصحة المواطنين.

ويطرح فريق العدالة والتنمية السؤال الآني، على وزير الصحة، بالإضافة إلى سؤال آخر حول “تكثيف العمل بالوحدات المتنقلة لدعم برامج صحة الأم والطفل بالمناطق الجبلية والنائية”.

وفي نفس السياق، دعا فريق حزب حزب “الاستقلال” بمجلس النواب الى عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة أنس الدكالي، لمتابعة الإجراءات الحكومية المستعجلة والاستثنائية لمحاصرة فيروس انفلوانزا الخنازير الخطير، وتأثيراته على الصحة العامة.

وقال الفريق إنه يتابع بقلق كبير، ارتفاع عدد حالات الوفيات بأنفلونزا H1N1 ، والذي وصل إلى خمس ضحايا ، مسجلين على مستوى مختلف البنيات الصحية العمومية والخاصة.

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