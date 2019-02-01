مجلس النواب يُعطي الضوء الأخضر للقيام بمهام استطلاعية لقنصليات مغربية بالخارج

هبة بريس ـ الرباط

أعطى مكتب مجلس النواب، الضوء الأخضر للقيام بمهام استطلاعية لقنصليات مغربية بالخارج.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن مكتب المجلس تدارس طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص القيام بمهام استطلاعية لبعض القنصليات المغربية بالخارج، حيث تقرّر الموافقة على المجال الجغرافي التي ستشملها هذه المهمة إفريقيا وأوربيا.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، تداول مكتب المجلس في مجموعة من الأنشطة الخارجية المتعلقة بالمشاركة في أشغال البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا ولجنة السياسة التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، حيث قرر المشاركة فيها من خلال الشعب المتخصصة للمجلس.

وبخصوص التشريع، اطلع المكتب على قائمة النصوص الجاهزة والمراحل التي قطعتها دراسة النصوص المحالة على اللجن الدائمة المختصة، حيث أكد مكتب المجلس مجددا على ضرورة مواصلة استكمال الدراسة بالنسبة لمقترحات القوانين التي شرعت اللجن سابقا في دراستها مع استحضار مضامينها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة.

كما تدارس مكتب المجلس موضوع اليوم الدراسي التي تعتزم لجنة القطاعات الاجتماعية تنظيمه حول الحماية الاجتماعية وكذا مشروع البرنامج المعد لهذه الغاية، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية الموضوع وراهنيته المتعلقة بالتغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية وقرر دعم هذا البرنامج وتقديم وسائل الدعم لإنجاحه.