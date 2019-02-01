فاس .. مصرع تلميذين إثر انهيار سور مدرسة

ع محياوي – هبة بريس

لقي قبل قليل من عصر اليوم الجمعة تلميذين مصرعهما على الفور، إثر انهيار سور مدرسة عبد الكريم الخطابي في دوار أريافة أحد الأحياء الشعبية بفاس ، جراء قوة الرياح التي تعرفها مدينة فاس و النواحي منذ بداية فترة الصباح و التي سبق أن أعلنت عنها الأرصاد الجوية في بلاغ لها.

الحادث، استنفر مختلف السلطات المحلية و الأمنية التي حلت على الفور إلى عين المكان، للقيام بالمتعين.

وبتعليمات من النيابة العامة تم نقل جثتي الضحيتين إلى قسم مستودع الأموات بالغساني قصد التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة.

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