ترامب: حان الوقت لبدء سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن الوقت حان لسحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان.

وأشار ترامب، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنويًا 50 مليار دولار في أفغانستان.

وتابع “ورثت فوضى عارمة في سوريا وأفغانستان، حروب لا تنتهي، وإنفاق غير محدود، وموت”.

ولفت ترامب، إلى أنه خلال حملته الانتخابية، “قلت بقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف. ننفق 50 مليار دولار سنويا في أفغانستان. لقد ضربناهم بقوة (التنظيمات التي تحارب واشنطن) لدرجة أننا نتحدث الآن عن السلام بعد 18 عامًا”. (على مرور الأزمة).

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