مراكش .. وفاة رضيعة مصابة ب”انفلونزا الخنازير”

Newborn baby (0-3 months), close-up of feet
نُشر بتاريخ :  2019-02-01 - 14:30
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محمد ضاهر - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن رضيعة كانت بقسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس، توفيت زوال يومه الجمعة.

وأفاد ذات المصدر، أن الرضيعة حديثة الولادة كانت تدعى قيد حياتها “أسماء بنتودة”، أحضرتها أسرتها من جماعة سبت ايت بولي من اقليم ازيلال في ال 26 من الشور المنصرم لقسم الطفل والام بنفس المستشفى، لتلقي العلاجات اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تشخيص اصابة الرضيعة بفيروس “انفلونزا الخنازير” في اليوم التالي، حيت تم نقلها الى قسم العناية المركزة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم.

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