الجامعة توقف يوسف القديوي بسبب شكاية بلمعلم

ادريس دحني – هبة سبور

اعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن توقيف يوسف القديوي، لاعب فريق نهضة أطليتيك زمامرة لمدة 4 أربع مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 20 ألف درهما، وذلك بناء على الشكاية التي رفعها إسماعيل بلمعلم لاعب فريق الجيش الملكي، يتهمه من خلالها تقديم الرشاوى وإتاوات لمدرب فريق الجيش الملكي السابق امحمد فاخر، قصد المشاركة في المباريات.

وجاء هذا القرار بعد شكاية تقدمها بها اللاعب بلمعلم على خلفية التسريب الصوتي الذي نسب ليوسف القديوي عندما كان لاعب في الجيش والذي يتهم المدرب السابق للعساكر محمد فاخر بتلقي عمولات من إجل انتداب لاعبين غير جاهزين ومن أجل إشراكهم كأساسيين .

للإشارة فيوسف القديوي وقع عقد لمدة 6 أشهر مع فريق نهضة أطليتيك متصدر القسم الثاني من أجل المساهمة في صعوده لقسم الصفوة , وسيتكون لهذا التوقيف أثر سلبي على مسيرة الزئبقي .

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