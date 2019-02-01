خصاص كبير في أطر المصالح البيطرية يهدد قطعان الماشية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواجه قطاع تربية المواشي بالمغرب مند السنوات الاخيرة، تفشي عدد من الامراض ، كان أشدها خلال هذه السنة وباء ” اللسان الازرق” الذي يصيب ” الاغنام” قبل ان يظهر مرض ” الحمى القلاعية” التي اصابت العشرات من قطعان ” الابقار” في مختلف مناطق المغرب، وخلفت خسائر لدى مربي الماشية.

وضعية صعبة تواجه قطاع الماشية بالمغرب، يقابله ضعف كبير في الاطر البيطرية التابعة لمصالح وزارة الفلاحة، حيت أن بعض الاقاليم لا تتوفر سوى على طبيب بيطري واحد تابع للوزارة، فيما قد تجد طبيب او إثنان ينتمون للقطاع الخاص، الشيء الذي صعب من مهام افتحاص كل قطعان الماشية، وجعل بعض الامراض تنتشر في صفوفها.

فعلى سبيل المثال اقليمي أشتوكة وتارودانت، والذي تتواجد بهما عدد من الضيعات المختصة في تربية المواشي لا يتوفران على الاطر البيطرية الكافية لمراقبة وتتبع الوضعية الصحية للمواشي، مما يهدد كل مرة ظهور وباء بوفاة العشرات من القطعان، دون أن تعمل وزارة الفلاحة على الزيادة في مواردها البشرية المختصة بهذا المجال الحيوي.

وفي نفس السياق، فلازال قطاع اللحوم بشتى انواعه لايخضع للمراقبة المطلوبة، بسبب الخصاص الكبير في الاطر البيطرية، وعادة المراقبة يقوم بها ” تقنيون” لايصلون الى مستوى الاختصاص في المجال.

وبالموازاة مع هذ الخصاص والمتعلق بالإجراءات الوقائية، شرع المكتب الوطني للسلامة الغذائية منذ بداية شهر يناير الحالي في القيام بحملة وطنية تذكيرية لتلقيح الأبقار، همت كمرحلة أولى المناطق الحدودية والأقاليم المصابة، إذ تم تعميمها حاليا لتلقيح مجموع القطيع الوطني للأبقار، لافتا الانتباه إلى أنه “سيقوم بتعويض المربين المعنيين وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال”.

حري بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم منذ سنة 2014، بكيفية منتظمة، بحملات سنوية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، ما ساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار. كما أن المغرب يتوفر على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية، معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

يشار أخيرا إلى أن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرضا فيروسيا يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو مٌعدٍ بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار.

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