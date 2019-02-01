عاجل .. إصابة حامل بفيروس “انفلونزا الخنازير” بمراكش.. ورضيع بالعناية المركزة

محمد ضاهر - هبة بريس

كشف مصدر مطلع، أن مستعجلات الطفل والام التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بمدينة مراكش، سجل صباح اليوم الجمعة، إصابة سيدة حامل بفيروس “انفلونزا الخنازير”.

وأفاد ذات المصدر، أن مستشفى مراكش سجل كذلك إصابة رضيع حديث الولادة ب”الفيروس”، لافتا أنه تم وضعه بقسم العناية المركزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن حالة إصابة أخرى سجلت قبل أيام بنفس المدينة، تمثلت في طبيبة متخصصة في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجامعي، وضعت تحت الرعاية الطبية.

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 5 أشخاص، بسبب فيروس انفلونزا الخنازير بالمغرب.

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