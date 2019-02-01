رونار يخرج بتدوينة حول انتقالات لاعبي المنتخب المغربي

هبة سبور

خص الفرنسي هيرفي رونار، مدرب منتخب أسود الأطلس، صباح اليوم الجمعة، الدوليين المغاربة الذين غيروا فرقهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بتدوينة جديدة، بمناسبة إقفال فترة الانتقالات الشتوية، متمنيا للدوليين المغاربة الذين غيروا فرقهم، أو الذين نجحوا في إيجاد فرق يلعبون لها بعد فترة عطالة (مبارك بوصوفة)، التوفيق والنجاح، في الفرق الجديدة التي انتقلوا لها.

وكتب الناخب الوطني، على صدر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باللغتين الفرنسية، والانجليزية ” انتهى الميركاتو الشتوي”، وتابع ” حظ سعيد للدوليين المغاربة في الفرق الجديدة التي انضموا إليها”.

وعزز التدوين بأسماء الدوليين المغاربة وأسماء الفرق التي انضموا إليها بعد الـ “ميركاتو” الشتوي، حيث بدأ بيوسف ايت بناصر، الذي انتقل للعب ضمن صفوف فريق سانت إتيان الفرنسي، والعميد المهدي بنعطية الذي انتقل لنادي الدحيل القطري، ومبارك بوصوفة الذي كان بدون فريق، وانتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى نادي الشباب السعودي، وخالد بوطيب، المنتقل لصفوف نادي الزمالك المصري، ومروان داكوسطا، المنتقل لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

وعزز الناخب الوطني تدوينته التي كتبها باللغتين الفرنسية والانجليزية، بصورة مركبة تجمع صور جميع الدوليين المغاربة الذي تمنى لهم حظا موفقا، بقمصان فرقهم الجديدة.

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