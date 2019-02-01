مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماع الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وهكذا تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع الماء) تعيين زياد عبد السلام في منصب مدير التجهيزات المائية، وعلى صعيد المندوبية السامية للتخطيط تم تعيين زوهير الهراوي في منصب مدير المركز الوطني للتوثيق.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين أحمد الكوهن في منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، فيما تم على صعيد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين محمد طيطة في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لأكادير، و السعدي كمال في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لفاس.

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