إعطاء انطلاقة الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب… و اسبانيا ضيفة شرف‎

هبة بريس – الرباط

أشرف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، صبيحة يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، وذلك بحضور سفير اسبانيا بالمغرب الذي اختيرت بلاده كضيفة شرف هذه الدورة الممتدة من 07 إلى 17 فبراير 2019.

وخلال كلمته الافتتاحية كشف وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج على أن اختيار أسبانيا كضيفة شرف، جاء ضمن سياق يؤكد على رسوخ العلاقات التاريخية والثقافية بين المغرب وجارتها الشمالية، بما يجمعهما من إرث حضاري مشترك ضارب في أعماق التاريخ، ورهانات مستقبلية مرتبطة بجوار جغرافي، يمثل فيه البلدان معا همزة وصل بين الضفتين.

وأضاف الأعرج، بأن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة 712 عارض مباشر وغير مباشر(302 مباشرا، 410غير مباشر) ، يمثلون 42 بلدا، من مختلف بقاع العالم، على مساحة إجمالية تعادل 20.000 متر مربع،

كما أشار الوزير، إلى أن الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، فرصة لتنظيم العديد من الندوات التي تقارب الشأن الثقافي المغربي، خصوصاً تلك التي تهم التغيرات اللغوية مثل العربية والأمازيغية والحسانية، بالإضافة لفقرات تلقي الضوء على الابداعات التي تفنن فيها أصحابها.

وفي ختام كلمته، نوه الوزير محمد الأعرج بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إضافة لجميع الشركاء من معاهد ومدارس ثقاقية ومنابر إعلامية على تغطيتها هذا الحدث الهام.

وفي هذا الصدد عبر سفير اسبانيا بالمغرب، دييز هوشلينتر رودريغيز، خلال كلمته، عن سعادته البالغة من خلال اختيار أسبانيا كضيفة شرف هذه الدورة، مقدما تهانيه للمغرب على نجاح المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، خصوصاً وأنه بلغ نسخته 25 .

وكشف السفير الإسباني خلال كلمته التي ألقاها باللغة الفرنسية، بأنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها ثقافيا في المعرض، حيث سبق لها وأن حضرت سنة 2005، معبرا في نفس الآن عن قوة العلاقات الثقافية والمغربية والممتدة لسنوات طويلة بين البلدين.

من جانبها كشفت نائبة المديرية العامة لدعم الكتاب والقراءة والآداب الإسبانية، عن مشروع خاص خلال مشاركة أسبانيا بهذا المعرض، أطلق عليه اسم سفر اللغات، حيث اشتغلت كل من وزارة الثقافة الإسبانية والمديرية العام للكتاب والقراءة وكذالك وزارة الخارجية الإسبانية ومعهد سرفانتس، على إعداد هذا المشروع الثقافي والذي يعكس حسب تصريح المتحدثة التنوع الثقافي بين الغرب واسبانيا والتاريخ المشترك والثقافة المشتركة بين البلدين.

ويضم هذا المشروع مجموعة من الأنشطة الثقافية، من بينها تكريم اسمين أدبين اسبانيين وترجمة أعمالهما للعربية، كما سيشهد البرنامج الإسباني أيضاً ترجمة الرواية العربية ألف ليلة وليلة، إلى اللغة الإسبانية.

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