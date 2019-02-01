التحكيم يعيق تألق فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم.. والمكتب المديري يشتكي

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر النتائج السلبية، المخيبة للآمال، والتي كان من أسبابها التحكيم في المباريات التي خاضها فريق الدفاع الحسني الجديدي، أصدر المكتب المديري لفريق فارس دكالة، بلاغا رسميا، حصلت الجريدة على نسخة منه، هذا نصه:

في إطار انخراط فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم في تحسين المنظومة الكروية، والمساهمة في الرفع من قيمتها على جميع المستويات، خاصة على المستوى التحكيمي، راسل المكتب المديري للفريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واللجنة الوطنية للتحكيم. حيث بات الفريق الجديدي يشكو من مجموعة من الأخطاء التحكيمية التي كان لها تأثير على نتائج المباريات، خصوصا في المقابلتين الأخيرتين ضد كل من حسنية أكادير، عن الدورة 14، والرجاء البيضاوي، عن الدورة 15 من بطولة اتصالات المغرب.

ولعل مثل هاته الأخطاء القاتلة والتي تؤثر بشكل مباشر على مسار الفريق في البطولة الاحترافية، لن تلمع صورة الكرة الوطنية رغم المجهودات التي تبذلها كل الأطراف. وهذا ما لاحظناه جليا في المقابلة الأخيرة، إذ تغاضى الحكم عن ضربتي جزاء واضحتين، حيث لامست الكرة يد مدافع فريق الرجاء البيضاوي داخل مربع العمليات في مناسبتين.

وبالرجوع إلى مباراة حسنية أكادير والدفاع الحسني الجديدي، عانى الأخير أيضا من أضرار تحكيمية من بينها الورقة الصفراء الأولى التي تلقاها اللاعب طارق أستاتي، بعد إعلان الحكم عن ضربة خطأ ضد حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي، والتي كان لها تأثير في خروج اللاعب بالطرد، بالإضافة الى إسقاط حارس مرمى الخصم لمهاجم الدفاع الحسني الجديدي سايمون مسوفا، خارج مربع العمليات في فرصة سانحة تستدعي الطرد مباشرة، مقتصرا فقط حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء.

وفي سياق آخر فإننا نتأسف لبعض الجماهير الجديدية التي منعت من الولوج الى الملعب، رغم توفرها على تذاكر المباراة، وكذا، بعض الصحافيين الذين منعوا من الدخول الى الملعب بعد إقفال الأبواب، وذلك ناتج عن قرار انفرادي لرجال الأمن، دون علم المكتب المديري للفريق. وسنسعى لتدارك الأمر مستقبلا للحد من مثل هاته الإنفلاتات .

وفي الأخير، ندعو جميع الفعاليات الرياضية بالمدينة والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، وكل الغيورين والمتداخلين، الى الإلتفاف حول الفريق فيما تبقى من الدورات، للدفع به إلى الأمام لتحقيق نتائج إيجابية .

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