تجنبت دهس “كلب” فاصطدمت بسيارة لنقل الأموال .. مصرع شابة بالعرائش

هبة بريس

لقيت شابة في مقتبل عمرها، مصرعها، مساء أمس الخميس، جراء حادث سير خطير باقليم العرائش.

تفاصيل الحادث، حسب مصدر محلي، يعود الى اصطدام الهالكة التي كانت تسوق سيارة خفيفة بسيارة اخرى لنقل الأموال، بعد تجنبها لكلب كان في الطريق.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن وفاة الهالكه على الفور، مشيرا الى أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت على عجل بعين المكان، لنقل جثة الهالكة لمستودع الأموات وفتح تحقيق في الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0