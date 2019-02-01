أبرز غيابات الرجاء البيضاوي أمام حسنية أكادير

هبة سبور

ستعرف مباراة الرجاء البيضاوي ضد حسنية أكادير مجموعة من الغيابات في صفوف النسور الخضر بحيث سيغيب عبد الرحيم الشاكير والمهاجم محمود بنحليب عن مباراة الفريق الأخضر برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية يوم الأحد 3 فبراير بملعب أكادير الكبير.

وجاء غياب اللاعبين الشاكير وبنحليب بسبب تعرضها لإصابة في المباراة الأخيرة ضد الدفاع الحسني الجديدي في البطولة الإحترافية حيت منح لهما طبيب الفريق أسبوع للراحة قبل إستئناف تداريبهم مع الفريق الأخضر.

يذكر ان مباراة حسنية أكادير ستكون أول مباراة للمدرب الجديد للفريق الأخضر باتريس كالتيرون الذي تعاقد معه النادي بديلا للإسباني كارلوس غاريدو

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