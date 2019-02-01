يهم المواطنين .. مديرية الضرائب توضح بشأن صلاحية “تمبر الباسبور”

هبة بريس - متابعة

أكدت المديرية العامة للضرائب، أن التمبر العادي الخاص بجواز السفر، سيبقى ساري المفعول مع التمبر الإلكتروني الجديد خلال الفترة الانتقالية من 1 يناير 2019 حتى الـ 31 مارس.

وأوضحت المديرية في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ، أنه “بالنسبة للباسبور، غادي يبقى معمول بالتمبر العادي بالموازاة مع التمبر الإلكتروني الجديد خلال الفترة الانتقالية من 1 يناير 2019 حتى ل 31 مارس 2019”.

وكانت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، قد أعلنت عن رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر ابتداء من فاتح يناير 2019، وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين.

وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه سيتم طلب التمبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma ، وأنه يمكن للمواطن أداء واجبات التمبر، حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد ذلك يتوصل المواطن برسالة نصية تحمل ‘تمبرا إلكترونيا’ متمثلا في سلسلة متكونة من 16 رقما عليه استخدامها لملئ استمارة طلب الحصول على جواز السفر والمتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض www.passeport.ma

كما أعلنت وزارة الداخلية، يضيف البلاغ، عن استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بعد، في المستقبل القريب.

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