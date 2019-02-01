ماريا كاري تحيى أول حفل لها في السعودية بحضور جماهيري كبير

هبة بريس - وكالات

أحيت المغنية الأمريكية ماريا كاري، أول حفل لها في السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة (غرب المملكة) في حضور جماهيري كبير امتد حتى وقت مبكر من صباح الجمعة .

وتداول نشطاء فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، دون إجراء حوار مع الجمهور.

وقوبلت ماريا كاري بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.

وكان المتحدث باسم كاري قال في بيان :”باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي في المملكة العربية السعودية، فإن ماريا كاري تدرك الأهمية الثقافية لهذا الحدث”، وأضاف أن كاري “تتطلع إلى إلهام الجمهور السعودي وتحفيزه”.

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