“حكم قضائي” ينهي رئاسة البيجيدي لبلدية سيدي يحيى الغرب

هبة بريس- الرباط

زلزال سياسي ذلك الذي أحدثته أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية بالرباط، حيث تقرر عزل مجموعة من مستشاري المجلس الجماعي بينهم “كريم ميس” رئيس المجلس الجماعي عن حزب العدالة و التنمية.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن قرار العزل الذي تقدم به ” عبدالمجيد الكياك ” عامل إقليم سيدي سليمان، شمل كلا من “كريم ميس” رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، عن حزب العدالة والتنمية، و المستشارين جيلالي جويليط عن الحركة الإجتماعية الدمقراطية، و الميلودي هدي عن حزب العدالة والتنمية، و إدريس الزويني عن حزب الحركة الشعبية، و عائشة الجلف عن حزب الحركة الإجتماعية الدمقراطية، و محمد ازباير عن حزب الحركة الشعبية، و فوزية البرارحي عن حزب العدالة والتنمية، فيما رفضت المحكمة قرار عزل المستشار الجماعي عن حزب الإتحاد الدستوري علي المليح.

ويأتي قرار العزل هذا، مباشرة بعد التقارير السوداء التي رفعتها لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث قام عام إقليم سيدي سليمان بتفعيل مقتضيات المادة 64من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مستندا على ثمانية ملفات وصفت بالخطيرة شملت تزوير الوثائق الإدارية أثناء ممارسة المستشارين لمهامهم، مع تهم اختلاس المال العام.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة و التنمية بجهة الغرب فقد رئاسة ثلاث جماعات بعدما تقرر عزل كل من رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، و رئيس المجلس القروي لجماعة بنمنصور، ثم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي يحيى الغرب.

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