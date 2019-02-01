أداء متواضع من بنعطية في أول مبارياته مع الدحيل القطري

هبة سبور

لم يكن أول ظهور للدولي المغربي المهدي بنعطية مع فريقه الجديد الدحيل القطري موفقا، حيث انهزم في المباراة النهائية لكأس قطر، امس الخميس أمام الغرافة بهدف دون رد.

ويبدو أن عميد اسود الأطلس، وجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأجواء بقطر، حيث قدم أداء متواضعا، وكاد أن يتلقى البطاقة الحمراء، في الجولة الأولى، الشئ الذي دفع مدرب الفريق إلى استبداله في الجولة الثانية، ودخل مكانه أحمد ياسر

يشار إلى ان بنعطية انتقل للدحيل بداية الأسبوع الجاري، قادما من جوفنتوس.

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