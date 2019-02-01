طقس الجمعة: أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة ، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات محليا قوية وأحيانا رعدية بالشمال والوسط وهضاب الفوسفاط و والماس والريف ومرتفعات الأطلس وسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف التي تتعدى 1500 متر، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بباقي المناطق والأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية جنوبية إلى غربية بالشمال والوسط ومرتفعات الأطلس والريف وسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، ومعتدلة قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي أو الغربي بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الوسطى وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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