بسبب معاش بنكيران الاستثنائـي..عصيد يصرح بممتلكاته

هبة بريس ـ الرباط

اثار منح رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بكيران، معاشا استثنائيا كثيرا من القيل والقال وهو ما جعل البعض يقحم الحقوقي والناشط الأمازيغي أحمد عصيد في الموضوع كونه يتقاضى مجموعة من الرواتب من أكثر من جهة يبلغ مجموعها 90 ألف درهم شهريا، منتقدين تسليط الضوء على بكيران لوحده.

وكشف عصيد، أنه يتقاضى فقط راتبا وحيدا من المؤسسة التي يعمل بها، وهي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قدره 14 ألف درهم نافيا مسألة تقاضيه راتبا شهريا عن تدريسه للفلسفة كما تم التداول، لأنه توقف عن تدريسها سنة 2002، عندما أصبح ملحقا بالمعهد المذكور.

كما نفى شائعة حصوله على تعويض قدره 35 ألف درهم من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مردفا أنه إذا كان ذلك صحيح فإنه مستعد لكي يمنحه للأشخاص مصدر الخبر.

و قال إنه لا يتقاضى مبلغ 40 ألف درهم عن برنامج تلفزيوني يقدمه، مبينا أنه يتقاضى فقط 10 آلاف درهم عن الحلقة الواحدة، تخصم منها 3000 درهم تمنح لشخصين يُنجزان روبورتاجات للبرنامج ويوضبان حلقاته، إضافة إلى ضريبة على الدخل قدرها 38 في المائة.

أما عن ممتلكاته، فقد أفاد عصيد أنه يملك منزلا بناه بعدما قضى 29 عاما في الوظيفة العمومية، وسيارة لم يستطع شراءها إلا سنة 2008.

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