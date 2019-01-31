الحافظي يترأس آجتماع بوزان حول مشاريع الكهرباء والماء الشروب

هبة بريس – الرباط

ترأس عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اليوم الخميس 31 يناير 2019, اجتماعا موسعا مع المنتخبين والسلطات المحلية تحت إشراف السيد عامل إقليم وزان حول مشاريع الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل.

الاجتماع يدخل في إطار الرؤية الجديدة للمكتب، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية إلى أقاليم وجهات المملكة ليتقاسم مع ممثلي السكان والسلطات المحلية تقدم المشاريع ومناقشة العراقيل والتحديات التي تواجه إنجاز الأشغال وكذا المشاريع المبرمجة التي تشكل برنامج العمل في المناطق التي تمت زيارتها وذلك لتلبية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء ولتحسين الخدمة التي يوفرها المكتب.

خلال هذا الاجتماع، تم سرد الاستثمارات المنجزة من طرف المكتب في هذا الإقليم والتي بلغت 952 مليون درهم. وقد مكنت هذه الاستثمارات من تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهربة بالوسط القروي وكذا تقوية وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب بالوسط الحضري وذلك من أجل مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية التي يعرفها الإقليم.

علاوة على ذلك، يعتزم المكتب، خلال الفترة 2019-2023، إنجاز برنامج استثماري بغلاف مالي يقدر ب 673 مليون درهم لتحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

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