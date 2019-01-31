الزفزافي الاب : ناصر تنتابه نوبات هلوسة لحد عدم التحكم في بعض اقواله

هبة بريس ـ الرباط

دوّن احمد الزفزافي والد زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي فيسبوكيا اذ اشار ان ابنه المعتقل بسجن عكاشة تنتابه نوبات هلوسة وتوتر لدرجة عدم التحكم

وقال الزفزافي الاب “في اتصاله الهاتفي اليوم ، أبلغني ابني المعتقل السياسي ناصر الزفزافي أنه بعد شروعه في تناول الأدوية التي وُصفت له بعد الوعكة الصحية و العصبية التي تعرض لها يوم السبت و التي لم يتم تسليمها له الا في يوم الثلاثاء ، أبلغني أنه بدأت تنتابه نوبات هلوسة و توتر لدرجة عدم التحكم في بعض أقواله صبيحة اليوم الخميس و أنه جافاه النوم طول الليلة الماضية و أن اللحظات التي غشاه النوم فيها طغت عليها كوابيس و صراخات أدت في اكثر من مرة الى استفاقة زملائه للاطمئنان على حالته “

واضاف احمد الزفزافي ” لهذا بعد تجديد تمسكي في حقي الذي يخولني الاطلاع على ملفه الصحي ، أدعو و ألتمس من المتخصصين في الطب لو تفضلوا مدي بالمعلومات الكافية عن هذه الادوية لتحديد علاقتها بالوضع الصحي الذي صار عليه ناصر الزفزافي بعد الشروع في تناولها مباشرة و هذه الادوية هي : _ nupentin 300mg _ arcoxia 90 mg _ nodol 500mg



وكشف الزفزافي أن ناصر “وبعد علمه بمتضمنات بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان ، أخبر والده ” انه خلال لقائه ببعض الممثلين عن المجلس في الايام الماضية أكدوا له حقه المطلق في الاطلاع على ملفه الطبي و حقه الكامل في الحصول على نسخة من هذا الملف باعتباره الطرف و المعني المباشر بالأمر ” قبل ان يضيف ان ابنه ” استغرب أشد الاستغراب من هذا التناقض الصارخ مما يبديه ممثلي هذا المجلس بين السر و العلن ، و اعتبر ان هذا البلاغ هو محاولة تغطية عن خروقات في تحديد المسؤوليات التي شابت عملية التستر عن حقيقة وضعه الصحي منذ قرابة 11 شهرا “

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