تسجيل حالات اصابة بـ “فلونزا الخنازير ” ..ادارة مستشفى طنجة تـوضح

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تحدثت أخبار اليوم الخميس 31 يناير ، عن تسجيل حالات اصابة بافلونزا الخنازير دخلت مستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة في حالة خطيرة .

وحسب المعطيات المتوفرة فان الامر يتعلق بثلاثة حالات مصابة بفيروس h1N1 دخلت مستشفى محمد الخامس في حالة صحية صعبة منذ اكثر من يومين.

من جانبه نفى مدير مستشفى محمد الخامس الجهوي الدكتور فؤاد قابيل مايروج من انباء حول تسجيل اصابات بافلونزا الخنازير ، مؤكدا ان حالات اصابة بالافلونزا الموسمية تم التعامل معها ويتعلق الامر بامراة حامل وطفل وشخص آخر مصاب بالصرع .

وكان وزير الصحة السيد أناس الدكالي،قد اكد امس الثلاثاء بالرباط، أن الحالة الوبائية للأنفلونزا الموسمية هذه السنة تعتبر عادية ولا تدعو إلى القلق.

وقال السيد الدكالي، خلال ندوة صحفية، إن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية من نوع (أ) “اش1ن1” يظل أمرا عاديا، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم الشتاء، كما هو ملاحظ ببلدان أخرى.

وأبرز أن وزارته تسهر على تقوية المراقبة السريرية والفيروسية لأعراض الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، والتي يتم حاليا تفعيلها على صعيد عدة مراكز صحية ومستشفيات عمومية (الرباط، فاس، مراكش، مكناس، بني ملال، وجدة وأكادير).

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