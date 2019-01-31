مديرية التعليم بتطوان تعطي الإنطلاقة الرسمية ل” قافلة العلوم والتقنيات 2019

يسير الإيحيائي _ تطوان _

في إطار السياسة الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والهادفة إلى غرس حب المعرفة العلمية في نفوس التلاميذ والإستجابة لفضول المعرفة لديهم باعتماد منهاج علمي قائم على المناولة والتجربة وتعلم مبادئ المنهج العلمي التجريبي القائم بدوره على الفرضية،فالتجريب ثم الإستنتاج.

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي بتطوان إلى علم العموم الإنطلاقة الرسمية ل”لقافلة العلوم والتقنيات 2019″ يوم الخميس 31 يناير من المدرسة الجماعاتية” مليكة الفاسي” بالجماعة القروية “السوق القديم ” تطوان.

وتعمدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتطوان إعطاء شرف إنطلاق هذه القافلة المتميزة للمدرسة السالفة الذكر قصد تحفيز تلاميذ العالم القروي بإعتبارهم الأقل إستفاذة من مثل هذه الأنشطة العلمية نظرا لظروف المسافة الفاصلة بينهم وبين حاضرة المدن،والتي يمكن القول أن مثل هذه المبادرات تخلق إنطباعا إيجابيا لدى هؤلاء التلاميذ وتجعلهم أكثر تجاوبا وإهتماما بالمواد العلمية التي غالبا ما يحصد العالم القروي فيها أدنى المعدلات على المستوى الوطني.

ويتضمن برنامج برنامج هذه القافلة التي إنطلاقتها الرسمية المدير الإقليمي وعدد كبير من الأطر التربوية المتخصصة،إضافة لأطر المؤسسة الذين قدموا شروحات وتجارب علمية لفائدة 240 تلميذ(ة) في مجالات مختلفة بدءا بعلم الفلك ثم الكهرباء وفيزيولوجيا الإنسان وعلمي الفيزياء والكيمياء… .

_ مختبر متنقل بين المؤسسات التعليمية يتضمن : ورشة الفيزياء والكيمياء ،ورشة علوم الحياة والأرض، ورشة الفلك ، ورشة البرمجة الرقمية، إضافة إلى ورشة الإبتكار العلمي .

_ تنظيم رحلات إستكشافية لمجموعة من المنشآت الصناعية والإنتاجية.

_ تنظيم ندوات علمية وأيام تكوينية لفائدة الأساتذة والتلاميذ.

تبقى الإشارة أن القافلة ستمتد أنشطتها إلى غاية أواخر شهر أبريل ما سيمكنها من زيارة كافة المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بتطوان وسط توقعات بإستفاذة الآف التلاميذ من الورشات المبرمجة.

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