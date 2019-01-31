السلطات الإندونيسية تجلد شابا وصديقته بسبب عناقهما

هبة بريس ـ وكالات

جلدت سلطات مقاطعة آتشيه الإندونيسية طالبة جامعية وصديقها بشكل علني عقابا على مخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة المفروضة هناك والتي تمثلت في التعانق في مكان عام.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن الطالبة وصديقها البالغين 18 عاما، قضيا شهورا في السجن بعد حبسهما، وقبل تنفيذ الحكم بالجلد العلني، جلد كل واحد منهما 17 مرة بعصا البامبو، على منصة مرتفعة أقيمت أمام مسجد في عاصمة المقاطعة، مدينة باندا آتشيه.

وفي اليوم نفسه، جلد رجل يبلغ 35 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 40 عاما بعدما شوهدا في “وضع حميمي” داخل أحد المتاجر.

وعلقت نائبة حاكم المقاطعة، زينال عريفين، على المشهد بالقول إن “الناس خارج آتشيه الذين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية قاسية، تأكدوا الآن أنها في الحقيقة متسامحة وإنسانية للغاية”.

تجدر الإشارة إلى أن آتشيه هي المقاطعة الإندونيسية الوحيدة التي تنفذ فيها جميع أحكام الشريعة، بعد أن تبنتها السلطات المحلية عام 2001 عقب منحها حكما ذاتيا خاصا من قبل الحكومة المركزية.

وتصل نسبة المسلمين في المقاطعة البالغ عدد سكانها 5 ملايين، إلى 98 بالمئة.

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