دعوات إلى استعمال اللوحات الإلكترونية في مدارس

هبة بريس ـ الرباط

دعا نواب برلمانيون إلى القطع مع الورق في التعليم، وتعويض الدفاتر والكتب بالوسائل الحديثة، من قبيل اللوحات الإلكترونية، التي يستطيع التلاميذ التعلم بواسطتها بشكل أفضل.

وطالب كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، المشاركين في الحكومة من خلال النائبين جمال بنشقرون كريمي ويوسف أيت الحاج لحسن، وزير التربية الوطنية بالتخلي عن الورق في التدريس لفائدة اللوحات الإلكترونية.

وطالب النائب كريمي بوقف تجارة الكتب والمؤلفات المدرسية، والتعامل مع الورق، باعتبار أن التعليم ليس مجالا للربح المالي، ومن يرغب في المال يتاجر في شيء آخر، مناديا بالعمل على تدريس التلاميذ بواسطة اللوحات الإلكترونية.

نفس الرأي ذهب إليه البرلماني يوسف أيت الحاج لحسن، عندما شدد على أنه يتعين وقف التعامل مع الورق بصفة نهائية، لما في ذلك من فوائد للتلميذ والمدرسة أيضا، داعيا وزارة التعليم إلى البدء في توفير اللوحات الإلكترونية للتلاميذ من أجل تعليم حديث وناجع.

وبدأت لوحات القراءة الإلكترونية او ماتسمى Läsplattor بالانتشار في المدارس الاروبية باعتبارها عامل مساعد في التعليم.

ويرى رجال تعليم ان القلم والورق والكتب ستكون موجودة دائما، وتشكل جزءا مهما في حياة الأطفال في المدرسة على الرغم من استخدام اللوحات الالكترونية.

وتعتبر اللوائح مكملة للمواد المدرسية بالاضافة الى انها أداة رائعة لمساعدتهم باستخدام مترجم غوغل, للترجمة من لغتهم الأم إلى لغات اخرى

واذا كاتن البعض يرى ان العملية غير مفيدة في شي فالبعض الاخر يسجل انها الطريقة الانجح إلى مسايرة التطور في المستقبل