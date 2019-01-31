الإعلان عن مناقصة دولية لإحياء “القطار المغاربي”

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الخميس، عن مناقصة دولية، للتسويق لمشروع إحياء القطار المغاربي

وقالت الأمانة، عبر موقعها الإلكتروني، إن طلب العروض (المناقصة) الدولي يتعلق بـ الدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي .

وأضافت حصلنا على منحة من البنك الإفريقي للتنمية (لم تحدد قيمتها)، بهدف تمويل تكاليف الأنشطة التحضيرية لإعادة تأهيل وتحديث الخط السككي المغاربي، الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس .

وزادت سننظم مائدة مستديرة للمانحين، بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع .

وتضمن طلب العروض الدولي، المنشور بموقع الأمانة، تحديد الجهات المانحة والمستثمرين المحتملين، لحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، ودعوتهم للمائدة المستديرة التي يعتزم الاتحاد تنظيمها في 29 مارس/ آذار المقبل بتونس .

وكانت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، أطلقت في يوليو/ تموز 2017، دراسة لمشروع إعادة إحياء الحلم المؤجل ، قدرت قيمتها المالية بمبلغ 1.7 مليون دولار.

وكانت بلدان المغرب والجزائر وتونس ترتبط بخط سكك حديدية، يتنقل على متنه المسافرون بين دول الاتحاد المغاربي.