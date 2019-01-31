التوفيق يكشف اجراءات وزارته حيال برلماني ظهر بأحدالمساجد يتحدث عن مشاكل اجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

بعد تداول فيديو لنائب برلماني ظهر بإحدى المساجد يتحدث عن المشاكل التي تعانيها منطقة حيث يوجد المسجد، اوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، موقف وزارته من هذه النازلة .

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جوابه على سؤال فريق حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية السابقة، أن النازلة موضوع السؤال تتعلق بنائب برلماني منتمي لحزب الاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستغلال “غير مقصود” لتجمع المصلين خلال صلاة يوم الجمعة.

وأبرز الوزير أن البرلماني استغل عن “غير قصد” تجمع المصلين وتجهيزات مسجد عزابة بوصمعة بجماعة وقيادة تمروت دائرة باب برد، وذلك من أجل ” التفاعل مع الساكنة حول بعض القضايا التي تعيشها والحلول المحتملة لها”.

وأكد الوزير أن فور علم الوزارة بالحادث قامت بمراسلة السلطات المحلية لدفعها لمنع تكرار مثل هذه تصرفات.

وأقدم البرلماني عن الإتحاد الدستوري “عبد الله العلوي” في استغلال منبر الجمعة بأحد مساجد ضواحي شفشاون للخوض في السياسة على مسمع ومراى من السلطات المحلية .

وظهر البرلماني يومه الجمعة في أحد المساجد التابعة لجماعة تامورت دوار بوصمعة اقليم شفشاون وهو واقف يخاطب المصلين الذين كانوا جالسون ينصتون إليه، في خطوة اعتبرها العديدون مسيئة لإمارة المؤمنين التي تسعى لإبعاد السياسة عن منابر الجمعة.

وطالب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بشفشاون، الجهات المسؤولة لضرورة فتح تحقيق حول هذه التجاوزات التي قام بها هذا البرلماني، معتبرين أن الامر خطير جدا و مساً بحرمة المساجد و استغلالاً فاضحاً للدين في السياسة داخل المساجد

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