وجدة… السيدا وحقوق الإنسان محور ندوة تحسيسية وترافعية

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت جمعية محاربة السيدا فرع وجدة اليوم الخميس 31 يناير الجاري بأحد فنادق المدينة ندوة تحسيسية ترافعية حول مرض السيدا وحقوق الإنسان تحت شعار “الإنتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان” بتنسيق وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة رجال القانون من قضاة، وكلاء الملك،ضباط الشرطة القضائية،أطر المؤسسة السجنية، محامون وحقوقيون.

وفي كلمة بالمناسبة أكد د محمد توفيق بلحسن رئيس الجمعية ان الندوة الترافعية تروم إعطاء نظرة جديدة للتعاطي مع الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والفئات الاكثر عرضة للإصابة بالمرض وخاصة المتعاطين للمخدرات مبنية على مقاربة تنتصر للصحة وحقوق الإنسان حيث ان داء السيدا يعرض المتعايش معه وكذلك من اشتبه بالتعايش معه للوصم والتمييز وعرضة للنفر والنبذ والتمييز من طرف المجتمع.

كما أضاف المتحدث ذاته، وكمثال على ذلك الأشخاص المتعاطين للمخدرات يتجنبون الفحص والعلاج خشية من التمييز والإفلات من العقاب والسجن، في حين تواجد وتوفر العلاج يساعد للحد من العدوى ، إلا أنه نرى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لا تستفيد كل الاستفادة للتداوي، وكذا توفر خلاصات التقارير الدولية في مجال محاربة السيدا بارتباط مع حقوق الإنسان تؤكد على أنه هناك انعكاسات سلبية للبيئة القانونية والسياسية الحالية على مجهودات محاربة الداء.

وشملت الندوة ورشات للمشاركين من أجل الانخراط في المسارات الدولية لتغيير البنيات القانونية والسياسية المعرقلة لجهود مكافحة السيدا والخروج بتوصيات لرفعها للسلطات المختصة إنطلاقا من دستور 2011 الذي أكد على تجريم التمييز بحق اي مواطن أو مواطنة مغربية .

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