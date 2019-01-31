وجدة… تجار المركب التجاري أسواق عبد الوهاب يغلقون محلاتهم‎

هبة بريس : أحمد المساعد

خاض اليوم الخميس 31 يناير الجاري تجار المركب التجاري أسواق سيدي عبد الوهاب المنخرطون تحت لواء جمعية اتحاد الملاك المشتركين إضرابا لمدة 48 ساعة عبر إغلاق شبه تام لمحلاتهم التجارية .

وعن دواعي الإضراب صرح عبد الحق مختاري لموقع هبة بريس، بأن المركب التجاري أسواق سيدي عبد الوهاب المتكون من 622 محلا بالطابق السفلي و 620 محلا بالطابق العلوي يعاني من عدة اختلالات الى جانب الركود التجاري الذي تعانيه المدينة حيث طالب السلطات بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2018 وإعادة القرار الصادر يوم 09 يونيو 2015 الذي يلغي شهادة تخصيص تجويف بالمدخل رقم 2 للمركب، كما طالب بإيجاد حلول عاجلة لمعاناة التجار المقصيين بالطابق العلوي مع إتمام الشطر الثاني من التسقيف وكذا رفع الضرر من الفوضى العارمة المحيطة بالمركب التجاري.

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