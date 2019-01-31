الكاف يؤجل مباراة الوداد ولوبي ستارز النيجيري

هبة سبور – وكالات

اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل مباراة الوداد أمام لوبي ستارز النيجيري حتى يوم السبت بعدما كانت مقررة غد الجمعة.

ويحل الوداد ضيفا على لوبى ستارز النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخيم شبح “الأداء المتواضع” للفريق الأحمر خارج المغرب على اللاعبين والمدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي فشل منذ قدومه للوداد في قيادة الفريق للفوز بملاعب إفريقيا.

وكانت الهزيمة أمام صانداونز الثالثة للبنزرتي خارج المغرب، بعد الأولى أمام ويليامس فيل الايفواري، العام الماضي، والثانية في السنغال أمام جاراف فيما انتهت مبارتان بالتعادل.

وحل الممثل الوحيد للكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا، مبكرا بمدينة ماكوردي النيجيرية بطلب من فوزي البنزرتي، الذي يرغب في تجاوز مشاكل التنقل الأخير إلى جنوب إفريقيا، حيث عانى اللاعبون كثيرا من الإرهاق.

وسيكون الوداد، اليوم، مطالبا بتجنب الهزيمة للحفاظ على حظوظه كاملة في بلوغ دور ربع النهائي، رغم الغيابات التي يعانيها بعد إصابة المدافع كومارا، وتخلف المهاجم الليبيري ويليام جيبور عن رحلة نيجيريا بسبب مرض ابنه.

يشار إلى أن الوداد سبق أن خاض ثماني مواجهات مع أندية نيجيرية، فاز في أربعة وتعادل في ثلاثة وانهزم في واحدة.

واختار الاتحاد الإفريقي “كاف” الحكم جون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية لقيادة المواجهة، بمساعدة مواطنه أوليفي سفاري كابيني، والبوركينابي سيدو تياما.

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