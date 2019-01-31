مجلس بوعياش : ”الزفزافي خضع لعدة لفحوصات طبية وحالته لا تثير القلق“

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الحالة الصحية للقائد الميداني لحراك الريف و المعتقل بسجن عكاشة، ناصر الزفزافي، على أنه وبعد ”اضطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 26 يناير 2019 على ما تداولته الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية حول الوضعية الصحية للسيد ناصر الزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وبقرار من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم انتداب فريق مكون من ثلاثة أعضاء من بينهم طبيب شرعي، وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية والاضطلاع على ملفه الطبي“.

وأضاف البلاغ على أن الفريق المذكور انتقل إلى عين المكان، حيث عقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية ومع ناصر الزفزافي، مع الكشف عليه، والطبيبين العاملين بالسجن المحلي، كما اضطلع على الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019، حيث أعد الفريق تقريرا عاما حول الزيارة، بما فيه ملحق تفصيلي حول الوضع الصحي لناصر الزفزافي.

وعليه أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن ناصر الزفزافي قد خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية.

واسترسل البلاغ على أن تقرير الطبيب الشرعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح أن الحالة الصحية للسيد ناصر الزفزافي لا تثير أي قلق، وأوصى إدارة السجن بالقيام باستكمال الفحوصات الإضافية.

وختم المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، المعينة مؤخراً من طرف عاهل البلاد، على أنه يتابع أطوار المحاكمة، سيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

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