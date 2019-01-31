صرخة أم من خريبكة ..”حتى انا بغيت نشوف بنتي عروسة “

هبة بريس ـ خريبكة

دقائق قليلة … كانت كافية لتنقلب حياة عائلة من العفاف والكفاف لجحيم ..دقائق معدودة اقعدت الشابة مريم والزمت الام الوحيدة بالخوض في متاهات التطبيب علما ان الاصابة تتعلق بشلل نصفي كانت نتيجة حادثة سير .

من خريبكة الى الييضاء ..الألم متعدد والمحنة متكاملة …متطلبات علاجية مسترسلة ، ترويض وتطبيب وادوية ..كل الاشياء تهون امام الامل القائم في قلب عائلة تتمنى ان يدخل على خط المأساة ” مُحسن ” يتكلف بمريم القعيدة .

معاناة العائلة متشعبة ولا مجال للوقوف عليها في هذا المقام ..صرخة الأم تاتي بعد ان ضاقت بها السبل ..تدرك ـ وهي القائلة ـ انه بقدر ما تنتصر علينا المحن بقدر ما يوفر الرب عزوجل في قلوب البشر القدر الهائل من الرحمة .

صرخة الام ..والدموع التي انهمرت من خلف الصورة توجع كثيرا …صرخة الام ودموع مريم التلميذة النجيبة التي اقعدتها حادثة سير تبكي الصخر قل البشر .

نداء الام كان قصيرا مقارنة مع هول الألم الذي تتكبده العائلة ..فمن يستطيع من المغاربة بعد الله سبحانه ان يزرع الامل في مريم التي قالت عنها الوالدة ….حتى انا بغيت نشوف بنتي عروسة ”

الرحمة ايها السادة …فمهما انساب القلم في الوصف لا يمكن الوصول الى حجم الألم ..الرحمة ياسادة ..الألم يعتصر في قلب الام والأمل قائم دوما .

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