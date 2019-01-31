حصيلة أنشطة مجلس جهة الشرق خلال شهر يناير 2019‎

هبة بريس – وجدة

قام عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق خلال شهر يناير 2019 بمجموعة من الأنشطة بمختلف أقاليم الجهة، ومن أهمها:

01 يناير 2019: وقع مجلس جهة الشرق، اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية بهدف تعزيز الربط الجوي على المستوى الجهوي،

وبموجب هذه الاتفاقية قامت “لارام” بتوفير رحلتين في الأسبوع، بين الدار البيضاء وبوعرفة (إقليم فكيك)، وذلك ابتداء من شهر فبراير 2019، كل يومي اثنين وجمعة،

وحددت هذه الاتفاقية ثمن الرحلة في 999 درهم ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية، وذلك لتحسين خدمات النقل الجوي وانفتاح الجهة وجاذبيتها للاستثمارات.

05 يناير 2019: قام عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، بتدشين طريق بدوار الطرش بجماعة هوارة أولاد رحو وكهربة دواوير بإقليم جرسيف، وذلك بحضور حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، و نواب رئيس الجهة و أعضاء مجلس الجهة المنتمين للإقليم، والسادة رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح اللاممركزة.

كما قام عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، في ذات اليوم، بتدشين وحدة صناعية للنسيج بجماعة تادرت بإقليم جرسيف، والتي ستوفر فرص الشغل لأزيد من 300 يد عاملة بالإقليم، وذلك بحضور نواب رئيس الجهة و أعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين لإقليم جرسيف، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

06 يناير 2019: قام عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة نائبه الطيب المصباحي، و محمد الضرهم عامل إقليم فجيج، وبحضور مجموعة من المستثمرين، بزيارة ميدانية إلى مناطق سياحية بإقليم فجيج كمنطقة “تكري” و”ضاية لحجل” و”حاسي عبد القادر” و “ضاية الربيك”، وذلك للتعريف بما يزخر به الإقليم من مؤهلات سياحية ومن حيث المؤهلات الطبيعية والجغرافية للمنطقة، حيث تأتي هذه الزيارة برفقة المستثمرين، لإبراز البنية التحتية التي يتوفر عليها الإقليم والتي ستساهم في إعطاء دفعة قوية لجلب الاستثمارات لهذه المنطقة الغنية.

12 يناير 2019: قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة محمد رشدي عامل إقليم الدريوش، بإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي استفادت منها مختلف جماعات الإقليم، وذلك بحضور كل من عائشة المريني نائبة رئيس الجهة، و أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم الدرويش، ورئيس المجلس الإقليمي و رؤساء المصالح اللاممركزة.

13 يناير 2019: قام عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، برفقة محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، بزيارة ميدانية لواد شراعة ببركان، للوقوف على مدى تقدم أشغال تنقية الوادي، وذلك بحضور أعضاء مجلس جهة الشرق.

14 يناير 2019: ترأس عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، بمقر الجهة بوجدة، أشغال افتتاح “أسبوع المقاولات بجهة الشرق”، بحضور كل من محمد المرابط نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ومنير الزنايدي المكلف بتوزيع برامج الدعم لدى مغرب المقاولات، وعدد من المقاولين ومديري المؤسسات البنكية، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

20 يناير 2019: حضر عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، الذكرى الثانية لوفاة شيخ الزاوية القادرية البودشيشية، حمزة بودشيش، بمقر الزاوية بمداغ إقليم بركان.

22 يناير 2019: استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وفدا يتشكل من ممثلين عن كل من بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، والوكالة البلجيكية للتنمية، وعن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخبراء عن مكتب للدراسات، وذلك بحضور الطيب المصباحي ومحمد المرابط نائبي رئيس الجهة، لتباحث ودراسة مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي.

23 يناير 2019: شارك عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، و فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، في لقاء بمقر الولاية حول موضوع: “قطاع الإسكان وسياسة المدينة بعمالة وجدة أنجاد، الواقع والأفاق”.

– كما استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق،، بمقر الجهة بوجدة، وفدا من المستثمرين الماليزيين الراغبين في إقامة مشاريع اقتصادية بالجهة، في مجالي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق قطب صناعي خاص بالصناعة التكنولوجية، وذلك بحضور نائبيه الطيب المصباحي ومحمد امرابط.

26 يناير 2019: عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، يحضر حفلا دينيا، بمقر الطريقة العلوية الحسنية النورانية الكركرية في تمسمان بإقليم الدريوش.

28 يناير 2019: تواصل آليات مجلس جهة الشرق عملية فتح المسالك الطرقية بجماعة عبو لكحل، بإنجاز أزيد من 46 كلم من المسالك الطرقية، ليصل عدد المسالك المنجزة بالإقليم في ظرف سنة إلى أزيد من 300 كلم، همت كل من جماعة تندرارة، وبني كيل، وبوعنان، وبني تدجيت، في حين سيأتي الدور على الجماعات الأخرى المتبقية من الإقليم.

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