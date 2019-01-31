جمعيات حقوقية تدخل على الخط في ملف فضيحة قائد (المعصرة) ببني عامر بالقلعة ‎

ضاهر محمد: مراكش

دعت المكاتب المحلية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بكل من بني عامر وقلعة السراغنة ودائرة الغابة والعطاوية والصهريج/واركي وسيدي رحال زمران، كل الإطارات الحقوقية والنقابية والحزبية للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم 17 فبراير المقبل أمام مقر دائرة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، للتنديد بـ”اختلالات رئيس دائرة وقائد قيادة بني عامر”.

وأعلنت المكاتب الحقوقية في بيان توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، عن رفضها المطلق لكل “السلوكات اللإدارية الصادرة عن قائد قيادة بني عامر ومشجعه في الظلم والاستبداد رئيس الدائرة المتمثلة في سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون وغض الطرف على المخالفين من النافذين والموالين”، بحسب ما جاء في البيان.

ودعا المصدر ذاته، عامل إقليم قلعة السراغنة لـ”رفع الضرر عن صاحب معصرة تعرض للاستغلال والابتزاز من القائد سالف الذكر”، كما طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في شأن تنصيب نواب سلايين “رغم توفر البعض منهم على سوابق عدلية لاستغلالهم في التلاعب بالأراضي السلالية”، وفق لغة البيان.

ولم تفوت المكاتب الحقوقية الفرصة لإعلان “تضامنها القوي واللامشروط مع ورثة الشهبي الذين تعرضوا للإهانة وقدموا للمحاكمة بتهم مزورة من طرف رئيس دائرة بني عامر”، حسب ما جاء في البيان.

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