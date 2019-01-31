فضيحة جديدة للبرلماني “مول 17 مليار”.. 120 مليون سنتيم مقابل شهادة مطابقة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل فصول الإثارة في ملف متابعة البرلماني المعزول زين العابدين الحواص و الذي اشتهر إعلاميا بلقب “البرلماني مول 17 مليار” ، حيث كان يوم أمس موعدا حاسما في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد و ما يزال خاصة بعد تفجر فضيحة جديدة ورطت البرلماني السابق.

و في هذا الصدد ، شهدت جلسة يوم أمس و التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل جدلا كبيرا بعد أن قدم بعض الشهود إفاداتهم في هاته القضية و منهم شاهد اتهم أحد أفراد عائلة الحواص بتهديده هاتفيا في حال أدلى بشهادته.

الشاهد و الذي قدم إفادته أمام هيئة الحكم و هو يذرف الدموع طالبا النجدة و الحماية من القضاء و النيابة العامة بعد التهديدات التي تلقاها ، أكد أن الحواص طلب مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل تسليم مسثتمر شهادة مطابقة عقارية.

و ثار دفاع الحواص بعد إفادات الشاهد حيث دخل في جدال مع ممثل النيابة العامة ، قبل أن تقرر هيئة الحكم رفع الجلسة و تأجيلها ليوم الأربعاء المقبل مع استدعاء شهود جدد ليدلوا بإفاداتهم في عديد الملفات التي يتابع من أجلها البرلماني المعزول عن إقليم برشيد و بالضبط بالسوالم.

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