وجدة.. توقيف شخص تورط في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية تويست بوبكر التابعة لولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل ضيعة فلاحية كائنة بدوار “أولاد كاري” الذي يبعد بحوالي أربعة كيلومترات عن مدينة عين بني مطهر، عن حجز 500 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت مدفونة في أرض فلاحية مخصصة للرعي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، علاوة على التحقق من ارتباط هذه العملية بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

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