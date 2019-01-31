بعد أن كسر أنفها.. رونالدو يجبر خاطر “الضحية”

نُشر بتاريخ :  2019-01-31 - 11:36
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حرص نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على جبر خاطر إحدى مشجعات فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدما أصابها بكرة قوية في الوجه خلال مباراة لفريق السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وأهدى كريستيانو رونالدو قميصه الموقع للمشجعة كما قام بدعوتها إلى الملعب حتى تحضر إحدى الحصص التدريبية.

وأصيبت المشجعة إلينا دي مارتينو، بكسر في الأنف كما انكسرت نظاراتها من جراء كرة رونالدو خلال مباراة يوفنتوس مع فريق كييفو فيرونا.

وبعد إصابتها في مدرجات الملعب، قالت المشجعة إنها توقعت أن يدعوها رونالدو إلى العشاء، لكن “الدون” لم يقم بهذا الأمر واكتفى بصيغة أخرى لـ”جبر الخاطر”.

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