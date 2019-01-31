حبوب الهلوسة تدفع شابا لاقتحام مستشفى بالبيضاء و تخريب ممتلكاته

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن مركزا صحيا بمنطقة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء قد تعرض صباح اليوم لتخريب عدد من ممتلكاته من طرف شاب تناول جرعات مفرطة من حبوب الهلوسة.

و وفق المصدر ذاته ، فالمعني بالأمر شاب في عقده الثالث ، حيث قام بالعربدة أمام بوابة المقر الصحي بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء قبل أن يقوم بتكسير زجاج إحدى السيارات المركونة قبالة المستشفى و يدخل بعد ذلك لقلب المركز الصحي و يهدد العاملين به و يخرب بعضا من ممتلكاته العمومية.

و رغم تدخل بعض أعوان الحراسة لثني الشاب الذي هو في وضعية تخدير متقدمة و في حالة غير طبيعية غير أن ذلك لم يمنعه من أن يعيث فسادا في بعض محتويات المركز مما استدعى من الإدارة الاتصال بعناصر الأمن التي حلت لعين المكان من أجل توقيف المعني بالأمر.

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