تناسل الدواوير العشوائية يدفع عامل برشيد لزيارة مفاجئة لسيدي رحال

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن عامل إقليم برشيد غير راض بتاتا عن ما ألت إليه أوضاع الإقليم خاصة في الشق المتعلق بمحاربة الهشاشة و دور الصفيح و السكن غير اللائق و الذي ينتشر بشكل كبير في أنحاء متفرقة من الإقليم الذي يشرف على تدبير أموره الترابية.

و في هذا الصدد ، أقدم نور الدين أوعبو عامل إقليم برشيد زوال أمس الأربعاء على زيارة مفاجئة لمنطقة سيدي رحال الشاطئ و ضواحيها ، حيث وقف على العديد من الخروقات المسجلة في بعض التجزئات السكنية فضلا على زيارة ميدانية قام بها رفقة الوفد الذي رافقه لبعض الدواوير العشوائية.

و كان لعامل برشيد لقاء بعد زيارته مع بعض من مسؤولي المنطقة و منتخبيها حيث حثهم على بذل مجهوذات أكبر لتنفيذ سياسة عاهل البلاد الرامية لضمان حياة كريمة للساكنة خاصة في ظل تناسل دور الصفيح بشكل غير مقبول في إقليم يتمتع بخصائص مهمة أبرزها مجاورته لعاصمة المملكة الاقتصادية.

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