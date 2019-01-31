درك اسني يوقف تاجر مخدرات متخفيا في زي نسائي

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت مصالح الدرك الملكي لمركز اسني، ليلة امس الاربعاء 30 يناير من إيقاف تاجر مخدرات ينشط بمجموعة من الجماعات القروية بإقليم الحوز.

وحسب مصادر محلية، فقد جاء ايقاف المعني بالأمر أثناء دورية لرجال الدرك الملكي، حيث أثار شكوكهم شاب ثلاثيني، ارتبك بشكل ملحوظ لحظة مصادفته للدورية، ليختفي بعدها بين السيارات المركونة بمحطة أسني، وهو الشيء الذي جعل عناصر من الدرك تضطر الى القيام بجولة مشيا على الأقدام بالمكان، لتجد المذكور جالسا بالقرب من سيارة اجرة، حيث كان يرتدي زيا نسائيا ويدعي بكونه امرأة تنتظر سيارة أجرة.

هذا، واسفرت عملية تفتيش المذكور، عن حجز 100 غرام من مخدر الشيرا بحوزته، الى جانب مبلغ 500 درهم، عبارة عن ورقات نقدية من فئة 20 درهم، تحصل عليها الموقوف من وراء بيع كميات من المخدر المحجوز.

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